عقد فلادان ميلويفيتش يُكلف الأهلي 14 مليون ريال سعودي

المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم

أعلن الأهلي تعيين الصربي فلادان ميلويفيتش مديرًا فنيًا له ليخلف السعودي مازن بهكلي الذي قاد الفريق أمام النصر في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس الماضي كآخر مباراة له.

ميلويفيتش هو المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ كانت البداية مع ماركو برانكوفيتش ثم السعودي صالح المحمدي مؤقتًا ومن ثم إعادة كريستيان جروس، وبعد إقالته تولى زمام الأمور مازن بهكلي مؤقتًا حتى وصل المدرب الصربي.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن التفاصيل المالية الخاصة بالمدرب الجديد، موضحة أن التعاقد معه لموسم ونصف كلف الأهلي 14 مليون ريال سعودي.

وكان النادي السعودي قد كشف خلال بيانه الخاص بتعيين المدرب أن المشرف العام على الكرة "منصور بن مشعل" تكفل بقيمة مقدم العقد ورواتب المدرب الصربي حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المفترض أن يصل ميلويفيتش للسعودية هذا الأسبوع ومن ثم سيُحدد أسماء عناصر جهازه المعاون في الأهلي.

من جانب آخر، انضم يوسف الحربي لقائمة مصابي الأهلي بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة النصر الأخيرة في الدوري السعودي، وسيجري اللاعب فحصًا بالأشعة على موضع الإصابة في العضلة الخلفية اليوم السبت لتحديد درجة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.