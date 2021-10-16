الأهلي ضد الحرس الوطني: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني، في إطار الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022

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الحرس الوطني 1 × 1 الأهلي

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بين الأهلي والحرس الوطني بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما

89' تعطل اللعب بعد التحام مشترك بين محمد شريف ومدافع الحرس الوطني وسقوط الثنائي على أرض الملعب

وليد سليمان يسدد الكرة ولكنها عالية جدًا عن المرمى

84' خطأ للأهلي من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة أكرم توفيق

81' الأهلي يضغط بقوة بحثًا عن هدف التقدم من جديد

77' تسديدة من علي معلول ولكنها في الشباك الخارجية

76' أوووووووه عرررضية خطيرررة من وليد سليمان ولكن دفاع الحرس الوطني ينقذ الموقف

74' جووووووووووووووووووووول الحرس الوطني يحرز هدف التعادل عن طريق الخطير ديوروي، عرررضية يفوز بها لاعب الحرس الوطني ويمررها برأسه لديوروي الذي تحرك بشكل رائع وسددها في الشباك

تبديل للأهلي بدخول وليد سليمان وخروج محمود كهربا

64' أووووووووووووووه العارضة تحرم الحرس الوطني من التعادل! تمريرة رائعة لمهاجم الفريق الذي راوغ ياسر إبراهيم وسدد كرررة قووووووية ولكنها تصطدم بالعارضة قبل أن يمسك علي لطفي بالكرة

61' ضربة ركنية للأهلي، يلعبها معلول بشكل سئ وتخرج ضربة مرمى للحرس الوطني

54' مطالبات من لاعب الحرس الوطني بركلة جزاء على ياسر إبراهيم، ولكن حكم المباراة يقرر احتساب ركلة ركنية

50' تسديدة من لاعب الحرس الوطني من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الحرس الوطني بهدف نظيف سجله معلول من ركلة جزاء

38' الحرس الوطني ممثل النيجر لا يُشكل أي خطورة تُذكر على مرمى الأهلي

29' بطاقة صفراء لكهربا بعد تدخل قوي على لاعب الحرس الوطني

25' تمريرة رائعة إلى محمد شريف الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكنه يسدد الكرة برعونة وتصل سهلة لحارس الحرس الوطني

22' ضربة حرة غير مباشرة لفريق الحرس الوطني، ولكن ياسر إبراهيم يشتت الكرة إلى ضربة ركنية

19' جوووووووووووووووووووووووووول علي معلول يحرز هدف التقدم للاهلي، بعد أن سدد الكرة على يمين الحارس الذي ذهب للجهة المعاكسة

16' ركلة جزااااااااااااااااااء للأهلي، طولية رائعة لمحمد شريف الذي يحاول السيطرة على الكرة، ولكن حارس المرمى يتدخل بقوة ويعرقل اللاعب

7' أوووووووه فرصة خطيررة للأهلي، تمريرة بينية رائعة من طاهر إلى كهربا، ولكن الكرة تطول ويمسك بها حارس فريق الحرس الوطني

3' كهربا يحاول تمرير كرة طولية لطاهر محمد طاهر، ولكن الكرة عالية وبعيدة تمامًا، وتصل لحارس بطل النيجر

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

قرر المدرب بيتسو موسيماني إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

علي لطفي



معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني



السولية، ديانج، حمدي فتحي



كهربا، شريف، طاهر

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 دوري أبطال أفريقيا🦅🔝💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/6mSBhZ0XCA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 16, 2021

يستهل حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد للبطولة بمواجهة بطل النيجر، ويسعى الأهلي للعودة من هناك بفوز عريض، من شأنه أن يسهل مهمة العملاق القاهري بصورة أكبر في مباراة العودة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الأهلي والحرس الوطني في إطار الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022، على ملعب سيني كونتشي.