محمد يوسف يكشف سبب رفض الأهلي للعرض الصيني الضخم لأزارو

مهاجم الاتفاق كان في طريقه للدوري الص

كشف محمد يوسف مدير الكرة السابق في النادي الأهلي سبب فشل انتقال مهاجم الفريق السابق والاتفاق السعودي الحالي "وليد أزارو" إلى الدوري الصيني رغم العرض الكبير ماليًا والمقدر بـ10 ملايين يورو.

أزارو ارتدى القميص الأحمر قادمًا من الدفاع الجديدي صيف 2017، وقد تألق مع الفريق في موسمه الأول ثم خفت بريقه قليلًا في الثاني، ورفض السويسري رينيه فايلر استمراره مع الفريق موسم 2019-2020 ليُعار في يناير 2020 إلى الاتفاق، ومن ثم ينتقل نهائيًا في أكتوبر من نفس العام.

وكان الأهلي قد رفض عرضًا من أحد أندية الدوري الصيني لضم أزارو عام 2018 مقابل 10 ملايين يورو، وقد ربط البعض بين هذا القرار وتراجع أداء اللاعب فيما بعد ووجهوا الكثير من اللوم لمجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر على عدم قبول العرض.

محمد يوسف الذي كان يشغل منصب مدير الكرة آنذاك أكد موافقته والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على بيع أزارو خاصة في ظل رغبة اللاعب بقبول العرض نظرًا لحصوله على مقابل مالي كبير، وإمكانية التعاقد مع مهاجمين متميزين لتعويضه.

وأوضح خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد أن رفض العرض كان بسبب وجود بند يسمح لأزارو بالعودة للدوري المصري والانضمام لأي نادٍ غير الأهلي، وهو ما أقلق الإدارة من إمكانية عودته وانضمام لفريق آخر.

إذ قال "الأهلي كان يجب أن يقبل العرض الصيني المحترم جدًا للاعب والنادي، خاصة أن رغبة ازارو كانت في الرحيل لحصوله على مقابل مالي ضخم".

تابع "عند دراستنا للعرض الصيني وجدنا بندًا يسمح لأزارو العودة إلى الدوري المصري، وقد خفنا من عودته إلى أحد المنافسين خاصة أنه مهاجم متميز".

يُشار إلى أن أزارو لعب 22 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي هذا الموسم سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف واحد.