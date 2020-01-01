الانتقالات

رسميًا | الاتفاق يُعلن ضم وليد أزارو من الأهلي

تامر أبو سيدو
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وليد أزارو
انتهت قصة المهاجم المغربي مع العملاق المصري

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا تعاقده مع وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري حتى عام 2022، ولم يُكشف عن قيمة الصفقة المالية لكن المصادر الصحفية قدرتها بـ700 ألف دولار أمريكي.

المهاجم المغربي كان قد ارتدى قميص الاتفاق معارًا من ناديه المصري خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد لعب معه 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف، ولكن توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حال دون استمرار تلك المسيرة الناجحة.

وحاول الاتفاق تمديد عقد أزارو ليُنهي معهم الدوري السعودي بعد استئنافه في أغسطس الماضي، لكن خلافًا ماليًا جعل اللاعب يرفض تلك الخطوة ويُنهي إعارته في الـ30 من يونيو الماضي.

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    رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان رافضًا تمامًا لعودة أزارو للفريق لكن لجنة التخطيط كانت ترغب في تجديد عقده وإعارته مجددًا، ورغم رحيل السويسري وقدوم بيتسو موسيماني إلا أن أزارو فضل الرحيل نهائيًا عن القاهرة.

    وأعلن الاتفاق أن أزارو وقع عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي بعدما تجاوز الفحوصات الطبية المعتادة بنجاح.

    وكشفت مصادر صحفية مصرية أن عقد أزارو يتضمن بند يمنح الأهلي ما قيمته 20% من بيعه مستقبلًا، ويمنع النواخذة كذلك من بيعه لأي نادٍ مصري إلا بعد عرض الأمر على الأهلي، وإن حدث ذلك سيحصل بطل الدوري المصري على 30% من نسبة بيعه.

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