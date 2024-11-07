"والله لن تفوزوا!" .. لاعب سابق في الأهلي يكشف عن كارثة تحكيمية وتشكيك في فوز الاتحاد

بعد فوز الاتحاد على الأهلي في ديربي جدة وإلغاء هدف كيسييه..

كشف الناقد الرياضي ماجد الفهمي، عن واقعة وصفها بـ"الكارثة التحكيمية"، والتي شهدتها إحدى مباريات الأهلي في السابق، مضيفًا أن هناك فارقًا بين الأخطاء والكوارث التحكيمية.

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وأوضح الفهمي، عبر برنامج "المنتصف"، أنه ولع بالتاريخ ويعتبر نفسه باحثًا تاريخيًا، مضيفًا بأن أحد لاعبي الأهلي القدامي أخبره بأن حكم مباراة قال له "والله ما تفوزون اليوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "لم تكن مباراة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، نحن هنا نتحدث عن الذمة والضمير والأمانة، لماذا مع بعض الأندية، لا أحد يقول إنه حقق بطولة واحدة فقط بكارثة تحكيمية؟".

ونوه الفهمي بأن الأخطاء التحكيمية لا تزال مستمرة في الملاعب السعودية، مستشهدًا بمباراة ديربي جدة، في الجولة التاسعة، والتي فاز فيها الاتحاد على الأهلي بنتيجة (1-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، قائلًا "التسلل الذي ألغى هدف كيسييه رغم تقنية الفيديو، أتحدى أن يكون تسللًا".

GOAL

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول دوري روشن، برصيد 11 نقطة، بعدما وقع على ثلاثة انتصارات وتعادلين و4 هزائم، ليبتعد بفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الاتحاد في الوصافة بـ24 نقطة.