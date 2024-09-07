صدمة جزائرية مزدوجة للأهلي والاتحاد .. الكشف عن طبيعة إصابة رياض محرز وحسام عوار!

غياب اثنين من أبرز نجوم دوري روشن..

تعرض ناديا الأهلي والاتحاد، لضربة مزدوجة، قادمة من معسكر المنتخب الجزائري، بعد الإعلان عن إصابة الثنائي رياض محرز وحسام عوار، واستبعادهما من المعسكر.

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المنتخب الجزائري أعلن عن قرار المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بإعفاء الثنائي من المعسكر الجزائري، قبل مباراة ليبيريا، المقررة يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

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وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية، عن طبيعة إصابة ثنائي الأهلي والاتحاد، حيث اشتكى اللاعبان مباشرة عقب المباراة الماضية، أمام غينيا الاستوائية، فيما يعاني رياض محرز من آلام على مستوى الركبة، بينما تتمحور إصابة عوار في العضلة المقربة، ليطلب الثنائي على الفور، الإعفاء من السفر إلى ليبيريا، في سيناريو مشابه لما حدث مع ياسين براهيمي، في رحلة أوغندا.

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ورغم شكوك بيتكوفيتش في صحة إصابة محرز وعوار، إلا أنه تأكد الإصابة بعد خضوعهما لإجراء كشف الرنين المغناطيسي بأحد العيادات الخاصة، ليرتفع عدد اللاعبين المغادرين للمعسكر، إلى 5 لاعبين، بعد لوداوي وآيت نوري وعمورة.

ويستعد الاتحاد لملاقاة الوحدة، في 15 سبتمبر، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يلتقي الأهلي بنظيره بيرسبوليس الإيراني، في 16 سبتمبر، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.