ديربي جدة - لا تأمنن غدر جروس!

المدرب السويسري يعود للديربي المتمرس به

يتجدد اللقاء بين السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، واتحاد جدة، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، رحل خلالهما المدرب السويسري عن الدوري السعودي.

الراقي والعميد يلتقيان غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة.

ربما توقع البعض فشل مشوار جروس مع الأهلي، الذي لا يزال في بدايته، بعدما استهل مشواره في هذه الولاية الثالثة في الجولة الماضية، بالهزيمة أمام الحزم؛ الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، بثنائية مقابل هدف وحيد، رغم أن الخصم خاض الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين فقط، نظرًا لطرد لاعبه لويز فليبي، لكن الوضع أمام الاتحاد مغايرًا..

ديربي جدة - ليس هناك وقت ليضيعه الأهلي!

على العميد أن يكون حذرًا ولا يأمنن غدر جروس، الذي يتعرف تمامًا من أين تؤكل كتف الاتحاد، فالتاريخ شاهد على ذلك.

صاحب الـ65 عامًا قاد الراقي في سبع مباريات ديربي جدة، فاز في أربع منها، وخسر لقاء وحيد، بينما تعادل في مباراتين.

لاعبو الأهلي خلال هذه المواجهات سجلوا 16 هدفًا بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة، في حين لم يتمكن لاعبو العميد من الوصول لشباك غريمهم الجداوي سوى بثمانية أهداف فقط.

آخر مباراة خاضها جروس أمام الاتحاد كانت في 3 فبراير عام 2017، ضمن الجولة 17 من الدوري، وحقق بها فوزًا كبيرًا برباعية، سجلها إيوانيس فيتفانزيديس ومهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد، مقابل هدف وحيد، أحرزه عدنان فلاته للعميد.

ولم تكن هذه هي المباراة الوحيدة التي يقود بها السويسري الأهلي لتحقيق الفوز كبير أمام الاتحاد، ففاز من قبل بنتيجة 3-0، في نوفمبر 2015 بالجولة الثامنة، وكذلك بنتيجة 4-2، بإبريل 2016، ضمن الجولة الـ21.

أما أكبر نتيجة حققها الاتحاد في عهد المدرب السويسري، فكانت في ديسمبر 2016، بنصف نهائي كأس ولي العهد، حيث فاز بثلاثية مقابل هدفين، وأطاح بالراقي من البطولة.