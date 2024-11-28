بين الأهلي والاتحاد .. جدال بين وليد الفراج وفلاته حول لقب "كبير آسيا"!

شاهد الجدال بين الفراج وفلاته

دخل الإعلامي وليد الفراج، في جدال مع ضيفه في برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن لقب كبير آسيا، وأحقيته ما بين الأهلي والاتحاد.

ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الهلال والنصر بالمركزين الثاني والثالث برصيد 13 نقطة.

وقال الإعلامي عبد الله فلاته: "ترتيب دوري أبطال آسيا مفرح ومبهج، ويؤكد أن الكرة السعودية متميزة تمامًا، شوف الأهلي ووضعه في دوري روشن حاليًا، ولكنه متصدر الترتيب الآسيوي حاليًا".

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وأضاف: "هذا يؤكد أن مشروعنا الرياضي يسير بالاتجاه الصحيح، وأن ما ينفق حاليًا وما يحدث أمر إيجابي، ونتمنى أن تتوج هذه السيطرة بالبطولة".

وقام الفراج بتوجيه سؤالًا إلى فلاته قائلًا: "من كبير آسيا؟"، ليرد عبد الله عليه: "الاتحاد"، ليجادله مقدم البرنامج ويقول له: "لا .. أقصد كبير آسيا حاليًا"، ليد عليه فلاته: "العميد".

وقال عبد الله فلاته: "نادي الاتحاد هو كبير آسيا، ولكن الأهلي فريق كبير ويستحق أن يحقق دوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن لن أغير كلامي العميد هو كبير القارة".

وأنهى فلاته تصريحاته قائلًا: "لكن أفضل فريق في دوري أبطال آسيا للنخبة الآن هو الأهلي".