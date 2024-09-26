رئيس الأهلي الأسبق يدافع عن ماتياس يايسله..

أعرب عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن أسفه إزاء نتائج الفريق في الموسم الجاري، وآخرها بالخسارة أمام الجندل، والخروج من بطولة كأس الملك، مضيفًا أن معالم موسم الهبوط باتت واضحة مع اختلاف المعايير.

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الأهلي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين، في دور الـ32، على يد الجندل، صاحب المركز السادس عشر في دوري يلو، بنتيجة (1-2)، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا من قِبل جماهير الراقي، خاصة مع خروج الفريق من نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، واحتلاله المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، بعد مرور 4 جولات.

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وقال بترجي، عبر صحيفة "عكاظ"، إن جماهير الأهلي بات حلمها هو رؤية فريقها يتوج ببطولة، وفي مبارياته الأخيرة لا يقدم مستويات، ولا هوية للفريق، وهناك مباريات يكسبها بدعاء الوالدين، مضيفًا "كان من الطبيعي ألا يحقق الأهلي بطولات في أول موسم بعد العودة من الدرجة الأولى، ولكن ليس لدرجة أن تخسر من فرق أقل منا في الكأس".

وحول اعتماد الأندية الأخرى على لاعبين سابقين في النادي، مثل حمزة إدريس في الاتحاد، وسعود كريري وفهد المفرج في الهلال، قال بترجي "لا أعرف من عندنا في الأهلي، آخر الموجودين كان تيسير الجاسم، وأعتقد كان واضح الأثر، اليوم ليس هناك أحد، في الهلال تجد كريري والشلهوب والمفرج، ويتمتعون بالتنظيم والاستقرار، أحسن الله عزاءنا في الأهلي"

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وأضاف "أين الرئيس التنفيذي للنادي، لماذا لا يخرج ويوضح للجماهير وضع النادي وما يحدث داخله؟ هل يخاف من كلمة (تُمسك عليه) من الجمهور؟ أنا كجمهور أبحث عن صاحب الكلمة العليا الذي يصبح مرجعية النادي، ويمكننا العودة إليه للاستفسار بشأن أمور النادي".

وتحدث بترجي عن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، والذي واجه انتقادات لاذعة بعد الخروج المبكر من كأس الملك، قائلًا "قبل أن نحمل المسؤولية للمدرب في كل ما يحدث، علينا أن نسأل المسيرين هل تم تلبية مطالبه؟"، كما تحدث عن أزمة النادي مع صفقاته، قائلًا "في الوقت الذي نرى فيه وصول عقود بيع اللاعبين المحليين إلى أرقام فلكية، مثل متعب الحربي، نتفاجأ ببيع لاعبي الأهلي بأسعار زهيدة وبشكل غريب، أن تبيع لاعبًا بـ11 مليون، هذا لا يخرج بإعارة، والفريق ليس لديه دكة قوية، ولم يضم لاعبًا سعوديًا كبيرًا منذ الفترة الشتوية الماضية، نريد لاعبًا جاهزًا في الأهلي".

واختصر بترجي وضع الأهلي في المرحلة الحالية، قائلًا "الأهلي في ضياع، النادي لا يتوج ببطولات، ليس في كرة القدم فقط، ولكن في مختلف الألعاب الرياضية".