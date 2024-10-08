"إخفاء هبوط الاتحاد وتأسيس الهلال في الكراج والأهلي بالقصور!" .. اتهامات بتزوير التاريخ

حقائق تاريخية مفاجئة..

تحدث الإعلامي والكاتب الصحفي الرياضي سامي القرشي، عن تاريخ النادي الأهلي السعودي، و"هبوطه" إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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الأهلي تعرض لنكسة مدوية في تاريخه الكروي؛ عندما "هبط" إلى دوري يلو - لأول مرة -، بنهاية الموسم الرياضي 2021-2022، قبل العودة بين الكبار مجددًا في العام الرياضي الماضي.

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وعن ذلك يقول القرشي في تصريحات مع برنامج "ركلة ترجيح" عبر صحيفة "الرياضية": "الهبوط لا يعيب الأهلي، ولا يُمكن أن يكسره أبدًا.. هُناك أندية محلية وعالمية كبرى، هبطت إلى الدرجات الأدنى".

وكشف القرشي عن أن النصر ولد في الدرجات الأدنى، بينما سبق و"هبط" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لكن تم إخفاء هذا الأمر عن عمد؛ على حد قوله.

وزعم أن الإعلام الرياضي السعودي، تعرض لأكبر عملية "تزوير وتشويه" في التاريخ؛ لإخفاء بعض الحقائق عن الرأي العام، حسب الألوان التي ينتمي إليها كل صحفي أو ناقد.

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وأشار سامي القرشي إلى أن النادي الأهلي تأسس في "القصور"، بينما كانت بدايات عملاق الرياض الهلال في "الكراج"، حسب اعترافات مؤسسي الزعيم أنفسهم.

وحمّل القرشي كلًا من ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، والمدير التنفيذي لفريق الكرة - في ذلك الوقت - موسى المحياني، مسؤولية "هبوط" الراقي التاريخي إلى دوري يلو.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "النفيعي والمحياني لا ينتميان للأهلي.. الثنائي أصر على ارتكاب نفس الأخطاء، وعدم إصلاحها؛ ما أدى في النهاية إلى هبوط الفريق الأول لكرة القدم".

وختامًا.. اعترف القرشي أن الأهلاويين جاملوا الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق؛ وذلك عندما تم تجديد عقده الأخير، على الرغم من تراجع مستواه.

جدير بالذكر أن السومة رحل عن النادي الأهلي، في صيف عام 2022، بعد "هبوط" الفريق إلى دوري يلو؛ حيث انتقل إلى العربي القطري على سبيل الإعارة، ثم البيع النهائي في العام التالي مباشرة.