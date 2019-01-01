أحمد الشيخ يكشف سر احتفاله بهدفه في مباراة الأهلي والاتحاد

فوز كبير للأهلي في الدوري المصري

أبدى أحمد الشيخ نجم الأهلي سعادته بانتصار الفريق الثامن على التوالي في الدوري المصري، والذي حققه على ضيفه الاتحاد في استاد القاهرة الدولي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن الجولة العاشرة من البطولة.

وأحرز الشيخ هدف الأهلي الأول قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، فيما أضاف الثلاثي محمد مجدي قفشة ووليد أزارو وعلي معلول الأهداف الثلاثة الأخرى خلال الشوط الثاني.

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ووصف الشيخ مواجهة الاتحاد بالمباراة الصعبة، مضيفًا "المباراة كانت صعبة اليوم، لعبنا ضد فريق جيد يقوده جهاز فني جيد".

أضاف "المباراة كانت صعبة خاصة في الشوط الأول، لكن تركيزنا الكامل على الفوز قادنا لتحقيقه في الشوط الثاني، والحمد لله الذي كلل جهدنا بالفوز".

تابع حول هدفه وسر احتفاله به "الحمد لله الذي وفقني لأكون سببًا في هذا الفوز وأن أحرز أحد الأهداف الأربعة، احتفالي برفع "الشنكار" كان لأنه يحمل صورة ابنتي مكة والتي أتفاءل بها كثيرًا".

أخيرًا قال لاعب مصر المقاصة السابق حول فلسفة المدرب السويسري رينيه فايلر في اختيار التشكيل الأساسي "المدرب يجعل من التدريب أشبه بالمباريات الرسمية، وأي لاعب يتدرب جيدًا يظهر في الصورة، هو يتحدث مع الجميع بشكل جيد ولا يوجد عنده لاعب أساسي وآخر بديل، المجتهد يظهر وينال فرصته".

وأتم الشيخ مؤكدًا أنه اجتهد كثيرًا خلال الفترة الماضية وعمل على اكتشاف أخطائه وأوجه القصور لديه لمحاولة تفاديها، مبديًا سعادته بالعودة للعب ومؤكدًا أن القادم سيحمل الأفضل خاصة مع الانتظام في اللعب.

يُشار لأن انتصار الأهلي الكبير أعاده لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعدما خطفها المقاولون العرب مؤقتًا إثر انتصاره على الإسماعيلي 2-0 في وقت سابق اليوم، وقد لعب الفريق الأحمر 8 مباريات فقط فيما جمع فريق ذئاب الجبل نقاطه الـ22 من 10 مباريات.