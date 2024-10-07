تحتضن فعاليات كأس العالم 2034 .. مقرات جديدة تقرب الأهلي والاتحاد من الجوهرة المشعة

الاتحاد يخطط لمشروع ضخم في جدة..

قررت إدارتا شركتي الاتحاد والأهلي، نقل مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، حيث تم اختيار المواقع الجديدة التي تحتضن التدريبات في شمال جدة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن مقر تدريبات الاتحاد، سيقام في عسفان، التي تبعد عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بمسافة تقدر مدتها 10 دقائق، فيما يذهب الأهلي إلى أبحر، لإقامة تدريباته في موقع قريب من الجوهرة المشعة، ويبعد عن وسط جدة، بما يقارب نصف الساعة.

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ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مباريات عملاقي جدة، خلال الموسم الجاري، حيث يخوض الأهلي مواجهات دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خروجه من كأس الملك، فيما يلعب الاتحاد في مباريات الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وستكون المقرات الجديدة على أعلى المعايير التدريبية؛ فيما يتعلق بالصالات الرياضية وملاعب كرة القدم، وغرف الطاقم الإداري والفني، والعلاج الطبيعي المزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بعمليات الاستشفاء، ويُتوقع أن تساهم المنشأتان اللتان يتجه إليهما الأهلي والاتحاد، في احتضان فعاليات كأس العالم 2034، التي ينتظر الإعلان عن فوز السعودية باستضافتها في 11 ديسمبر المُقبل، في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وفي هذا السياق، تدرس إدارة الاتحاد، إنشاء مركز صحي للتأهيل، على غرار أكاديمية أسباير في قطر، فضلًا عن منطقة خاصة بالمطاعم والكافيهات والعلامات التجارية العالمية.

ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 15 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، كما تأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الجندل، فيما يأتي الأهلي في المركز العاشر بالدوري، برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك العلامة الكاملة في وصافة مجموعة أندية الغرب، برصيد 6 نقاط، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الهلال.