"اتفاق خلف الكواليس لمنع الآخرين من الضغط" .. اتهام صريح لمجاملة الهلال على حساب النصر والأهلي والاتحاد

موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية

وجه الإعلامي محمد أبو هداية اتهامًا صريحًا للجهات المسؤولة في وزارة الرياضة السعودية وتحديدًا برنامج الاستقطاب بمجاملة الهلال على حساب الأندية الأخرى الكبرى في دوري روشن السعودي.

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موضوع الصفقات والدعم باللاعبين الكبار يُثير الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي، ويرى منافسو الهلال أن الزعيم هو الفريق المدلل للمسؤولين في برنامج الاستقطاب، والذي تُلبى جميع مطالبه بعكس الأندية الأخرى، ويستشهدون بعدد من المواقف أبرزها التعاقد مع جواو كانسيلو فورًا بعد رحيل سعود عبد الحميد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال بات قريبًا جدًا من الإعلان عن ضم كايو سيزار جناح فيتوريا جيماريش، وقد فجر ذلك فيما يبدو غضب المنافسين خاصة مع الحملات الجماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي المطالبة بالدعم وضم اللاعبين.

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أبو هداية زاد من غضب أولئك الغاضبين بالإشارة إلى أن هناك اتفاقًا خلف الكواليس بين الهلال والمسؤولين حول تأخير الإعلان عن الصفقات الجديدة حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي الجاري، حتى لا يزداد الضغط من الآخرين لطلب الدعم.

وأضاف في تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية "أبلغني طائر النورس أن هناك تنسيقًا غير معلن تم الاتفاق عليه مؤخرًا، خلف الكواليس، لعدم إعلان أي صفقة "للمدلل" إلا في آخر يوم من فترة الانتقالات، وذلك لمنع الآخرين "المتضررين طبعًا" من الضغط وترحيل مطالبهم المشروعة لوقت آخر قد يطول".