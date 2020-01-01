الأهلي والإسماعيلي ينفيان انتقال باهر المحمدي

مصادر إعلامية كانت قد تحدثت يوم أمس عن إتمام الفريق الأحمر للصفقة

نفى كلًا من الأهلي والإسماعيلي الأخبار التي تحدثت أمس عن توصلهما لاتفاق حول انتقال مدافع الدراويش "باهر المحمدي" للفريق الأحمر بدءً من الموسم القادم.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت يوم أمس عن حصول الأهلي على توقيع المدافع الدولي المصري، لكن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي نفى ذلك تمامًا خلال رده على تغريدة للصحفي تامر بدوي على تويتر.

الاخبار المنتشرة دى مش صح يا تامر — Amir Tawfik (@amir_tawfik1) May 15, 2020

وصباح اليوم السبت أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بيانًا رسميًا كده خلاله عدم صحة التقارير التي تتحدث عن نية النادي التفريط بلاعبه باهر المحمدي وغيره من اللاعبين، واصفًا الجهات الإعلامية التي تقف خلف هذه الأخبار بأنها تفتقد للنزاهة وتعمل لصالح جهات تهدف لإثارة الرأي العام ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق مشاهدة عالية، وهو ما يضر بمصلحة الكرة المصرية.

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وأضاف البيان "ذلك الأمر يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الأقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الأندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الإعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".