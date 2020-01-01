رسميًا | الأهلي يُحدد موعد قراره بشأن فايلر

المدرب السويسري يثير الكثير من الجدل

أعلن النادي الأهلي رسميًا موعد حسم مصير مدربه رينيه فايلر، ليجمد مؤقتًا الجدل المثار حول مستقبل المدرب السويسري.

فايلر كان قد جدد عقده مع الأهلي لكن بوضع بند يسمح له بفسخه دون شروط جزائية خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، أي عقب نهاية دوري أبطال أفريقيا قبل تأجيل نصف النهائي والنهائي.

وقد أثار المدرب جدلًا واسعًا في الإعلام مؤخرًا بطلبه الحصول على إجازة لمدة خمسة أيام في الخامس من أكتوبر ليتمكن من السفر إلى سويسرا للقاء أسرته، كما طلب الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري المصري دون الانتظار حتى نهاية الموسم.

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إدارة محمود الخطيب وافقت على الطلبين لكن بشرط حسم مستقبل المدرب أولًا، وقد قدمت له عدة عروض بينها تعديل البند الذي يسمح له بالرحيل ليُصبح في نوفمبر بدلًا من أكتوبر، أو توقيعه تعهد كتابي بالعودة إلى مصر لقيادة الفريق حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.

فايلر رفض كافة تلك الحلول وطلب من الإدارة الحديث مع وكيله، لتنفجر أزمة كبيرة وسط حديث من الإعلام عن قرار إقالته وتعيين محمد يوسف خلفًا له.

الأهلي أكد في بيان رسمي أصدره اليوم الجمعة أن حسم مستقبل فايلر سيكون يوم الخميس الأول من أكتوبر القادم، مشيرًا إلى عدم صحة كل ما يُثار في الإعلام حول المرشحين لخلافته.

وجاء في بيان الأهلي "حددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم".

"جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني. كما أكدت الإدارة أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا".

الأهلي حسم لقب الدوري لصالحه، لكنه يستعد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيلعب مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر القادم والإياب يوم 23 من نفس الشهر.