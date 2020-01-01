الأهلي واستقلال: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 استقلال

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13’ عرضية من علي دشتي مهاجم استقلال طهران لداخل المنطقة لكنها مرت من امام الجميع ليبعدها دفاع الاهلي من منطقة الخطورة

12’ تحضير من لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة

10’ استفاقة هجومية من لاعبي استقلال طهران وضغط متقدم على دفاعات الاهلي

9’ خطأ للفريق الإيراني نفذها نيكولاي بودروف بتمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها علي دشتي وسددها لكنها مرت بجوار القائم الايسر

8’ ركنية لاستقلال طهران تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ تمريرة طولية خطيرة تضع علي دشتي فى مواجهة المرمى لكن تدخل رائع من عبدالباسط هندي وابعدها من امامه ببراعة

5’ سيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة فى بداية المباراة وتمريرات متتالية فى منتصف ملعب استقلال طهران

4’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الاهلي

2’ بطاقة صفراء أولى من نصيب روزبيه تشيشمي بعد تدخل قوي على محمد المجحد

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / سينا خادم بور / مرتضي طبريزي / هريفوجي ميليك / حسين بور حميدي / عظيم غوك / عارف غلامي / زكريا مرادي

ترکیب اصلی تیم فوتبال #استقلال مقابل #الاهلی عربستان:



حسین حسینی، محمد دانشگر، نیکولای بودوروف، شاهین طاهرخانی، چشمی، مسعود ریگی، آرش رضاوند، وریا غفوری (کاپیتان)، میلاد زکی‌پور، مطهری و علی دشتی



بازیکنان ذخیره:

پورحمیدی، عظیم گوگ، میلیچ، زکریا مرادی، تبریزی، خادم‌پور، غلامی pic.twitter.com/bDIzUDPAQw — استقلال تهران (@FcEsteghlal) February 17, 2020

استقلال طهران: يبدأ بطريقة (4/2/3/1) تضم كلاً من سيد حسين الحسيني / روزيه شيشمي / نيكولاي بودروفف / محمد دانشكر / شاهين طارق خالي / ماسود ريفي / آرش رضاوند / فاوريا غفوري / ميلاند زكيبور / أمير أرسلان مطهري / على دشتي

البدلاء / يوسف الحربي / محمد آل فتيل / عمر السومة / محمد الربيعي / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس / عبدالفتاح عسيري

الاهلي: يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / محمد المجحد / عبدالله حسون / معتز هوساوي / عبدالباسط علي هندي / حسين عبدالغني / لوكاس ليما / علي الأسمري / سلمان المؤشر / عبدالرحمن غريب / مازن أبو شرارة

تشكيل الفريقين:

المباراة هامة لقلعة الكؤوس أيضًا وتحديدًا لمدربهم كريستيان جروس، الذي من غير المعلوم حتى الآن إذا ما كان ليستمر في مركزه خلال مباراة الاستقلال أم تتم إقالته قبلها.

الأهلي خسر نقطتين بالتعادل أمام الوحدة في اللحظات الأخيرة بينما تعادل الاستقلال مع الشرطة، وبالتبعية صار الأربعة فرق تتقاسم نفس الرصيد من النقاط بنقطة واحدة لكل منهم.

المباراة ستكون على الأراضي الكويتية كما هو القرار فيما يتعلق بمشاركة الأندية الإيرانية والسعودية، ولكن ذلك لن يُقلل من الإثارة المتوقعة لها في ظل المستوى المميز لكلا الفريقين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد استقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./