الأهلي إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تجاوز النجوم

بأقل مجهود الأهلي يتخطى النجوم ويتأهل إلى دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز الأهلي مقعده في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي في دور الـ 32 من البطولة.

وشهد اللقاء مشاركة المخضرم حسين عبد الغني، لأول مرة منذ انضمامه للراقي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث شارك كبديل في الدقيقة 55.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول بأكمله وسط غياب من لاعبي النجوم، حتى استطاع تفاريس تسجيل الهدف الأول للراقي في الدقيقة 27 من علامة الجزاء.

حاول لاعبو النجوم العودة في الشوط الثاني، مع تحسن ملحظ للأداء ولكن دون أن تتغير النتيجة، ليتأهل الأهلي إلى الدور القادم من البطولة.