"الاتفاق تم" .. وكالة محترف الأهلي تعلن رحيله في الشتوية رسميًا

الأهلي يودع اسمًا جديدًا قريبًا..

تأكد بشكل رسمي، رحيل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بـ"شكل سيئ" على المستوى المحلي، على الرغم من التألق قاريًا، بتحقيق العلامة الكاملة "6 نقاط"، في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. أعلنت وكالة أعمال النجم الدولي المقدوني إزجيان إليوسكي، ظهير أيسر الأهلي، توصلها إلى اتفاق مع إدارة النادي؛ للرحيل في الميركاتو الشتوي القادم.

عماد عاقدي أحد المسؤولين في وكالة إليوسكي، قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "اللاعب خارج (القائمة الآسيوية) في الوقت الجاري، وتم إبلاغه من قِبل المسؤولين بهذا القرار؛ لكنه مستمر في (القائمة المحلية) حتى يناير المقبل، ومن ثم سيرحل لناد جديد".

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وكشف عاقدي عن أن رحيل الظهير الدولي المقدوني عن الفريق الأهلاوي، في الميركاتو الشتوي القادم؛ سيكون بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

إليوسكي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2021، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي؛ حيث خرج على سبيل الإعارة إلى فنربخشه التركي موسم "2022-2023"، بعد هبوط الراقي التاريخي، قبل أن يعود للفريق مجددًا.

جدير بالذكر أن إزجيان إليوسكي، سجل 6 أهدف وصنع 10 آخرين، خلال 34 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات.