الأهلي أم الزمالك؟ المهاجم العربي المفضل؟ بونجاح يجيب

بونجاح يرى أن رياض محرز أفضل لاعب في العالم.

أبدى الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، إعجابه بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، مشيرًا إلى أنه يراه أفضل مهاجم عربي حاليًا.

حمد الله يقدم مستويات رائعة رفقة النصر، حيث حقق لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي برقم قياسي، بالإضافة إلى تصدره قائمة الهدافين للدوري حاليًا.

بونجاح قال خلال تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم السبت: "عبد الرزاق حمد الله أكثر مهاجم عربي يعجبني حاليًا".

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المهاجم الجزائري تابع: "جمال بلعمري أفضل مدافع في صفوف المنتخب الجزائري، ورايس مبولحي حارس الاتفاق السعودي هو الأفضل على الساحة الجزائرية حاليًا".

لاعب السد القطري أردف: "أرى أن محمد الشلهوب أفضل لاعب في صفوف الهلال السعودي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي مجنون بكرة القدم وأفضل لاعب بالعالم، ويوسف بلايلي فنان".

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وشدد بونجاح على أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته، وأن هدفه بنهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال هو الأفضل في مسيرته.

وبعد سؤاله عن الفريق الذي يفضله بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، رد بونجاح: "الأهلي أبو تريكة".

واختتم بغداد بونجاح تصريحاته قائلًا: "أعشق ريال مدريد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتمنى الاحتراف بالدوري الإسباني".

بغداد بونجاح نجح في قيادة منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، بعد التفوق على السنغال في المباراة النهائية.