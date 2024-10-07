"غيابه سيطول!" .. تطورات جديدة في إصابة لاعب الأهلي

ملف شائك داخل النادي الأهلي..

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، العديد من الأزمات والمشاكل، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ سواء على المستوى الإداري أو الفني، أو حتى إصابات اللاعبين.

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الأهلي خسر لقب السوبر السعودي 2024-2025، مع توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، واحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين؛ وذلك على الرغم من التألق "قاريًا"، بتحقيق انتصارين في أول جولتين من مسابقة النخبة الآسيوية.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء الإثنين، واصل اللاعب البرازيلي أليكساندر، متوسط ميدان الفريق الأهلاوي، "جلساته العلاجية" في عيادة النادي، خلال الأيام القليلة الماضية.

الصحيفة كشفت عن أن أليكساندر، لا يزال يعاني من الألم في منطقة الحوض - حتى الآن -؛ لذلك رفض طبيب النادي، تحديد أي موعد لعودته إلى الملاعب.

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وأعلنت الصحيفة أن طبيب الأهلي، يرى بأن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 20 سنة؛ لا يزال يحتاج إلى وقتٍ طويل، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

وعلى جانب آخر.. استغل أليكساندر "الإجازة" الممنوحة من الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي؛ من أجل السفر إلى مدينة دبي الإماراتية.

وكان يايسله قد منح لاعبي الأهلي "إجازة" لمدة 4 أيام، بعد الهزيمة من الهلال (1-2) في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة أن فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، قد بدأت اليوم الإثنين رسميًا.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع أليكساندر، في صيف العام الحالي "2024"؛ إلا أن أخبارًا أكدت على أن اللاعب يُعاني من إصابة مزمنة، جعلته يغيب عن مباريات الفريق الماضية؛ بعد أن شارك في 3 لقاءات فقط جميعها كـ"بديل".