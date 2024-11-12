"مستعد لتنفيذ كافة شروطه" .. فنربخشه يخطط لخطف نجم آخر من الأهلي بعد ماكسيمين

الأهلي مهدد بخسارة نجم جديد..

يبدو أن نادي فنربخشه التركي، لم يكتفِ بصفقة الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ ويخطط للتعاقد مع لاعب آخر من صفوف الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة، انتقل من النادي الأهلي إلى فنربخشه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت الإعلامية التركية إليس بوسي أراتش، المقربة من فنربخشه، رغبة الأخير في التعاقد مع ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأهلاوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

GOAL

إليس كتبت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "خاص": "سيبذل فنربخشه قصارى جهده؛ من أجل التعاقد مع ديميرال، في الميركاتو الشتوي".

وكشفت الإعلامية الرياضية عن أن النادي التركي، مستعد لتلبية كافة "شروط" اللاعب؛ من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، وإعادته إلى فريق طفولته، بعد 8 سنوات من الرحيل.

ديميرال مدافع دولي تركي من مواليد 5 مارس 1998؛ حيث مثّل الفئات السنية لنادي فنربخشه، قبل الرحيل في صيف 2016، متنقلًا بين العديد من الفرق الأوروبية؛ أبرزها يوفنتوس الإيطالي، الذي لعب بقميصه في الفترة من 2019 إلى 2021.

وخلال صيف عام 2023.. انضم المدافع التركي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 16 مليون يورو، وبعقد حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن ميريح ديميرال، لعب 34 مباراة رسمية مع الفريق الأهلاوي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن؛ مسجلًا هدفين وصانعًا آخر.