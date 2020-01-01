الأندية السعودي تميل لإلغاء دوري أبطال آسيا 2020

تُحيط حالة غموض كبيرة بمصير بطولة دوري أبطال آسيا 2020

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة الرباعي المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حول تأجيل البطولة بداعي تفشي فيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن أندية الهلال، التعاون، النصر، الأهلي، تميل لإلغاء النسخة الحالية من البطولة في حالة استمرار تأجيل الجولات المُقبلة.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح جاء بالاتفاق بين الأندية خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد السعودي للكرة القدم أمس.

المزيد من الفرق

وقالت الصحيفة أن الأندية السعودية لا تُمانع خوض المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة في توقيت مباريات دور الـ16، وبالتحديد يومي 18 و 19 مايو المُقبل، وترحيل مباريات دور الـ16 إلى أغسطس.

ومن المنتظر ان يُقدم إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي مقترحات الأندية في الاجتماع الطارئ الذي سيُعقد يوم الأحد المُقبل في دبي.

وتُحيط حالة غموض كبيرة بمصير بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد تفشي فيروس كورونا وتأجيل العديد من المباريات.