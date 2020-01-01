الأندية السعودية تتسابق لتحديد الديون وتهديدات الفيفا

خاطبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم جميع الأندية

يبدو أن بعض أندية الدوري السعودي مُقبلة على أزمة كبيرة خلال الساعات المُقبلة، بعدما كشفت تقارير عن ضرورة سداد مستحقات مالية متأخرة وديون خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتسلم كافة ملفات القضايا الدولية والداخلية لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاطبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم جميع الأندية من أجل حصر القضايا والرد خلال 48 ساعة.

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وأكدت الصحيفة أن هذا الخطاب يضمن تعهدًا من الأندية بأن جميع القضايا هي المسجلة في الاتحادين الدولي والسعودي لكرة القدم، وأنه لا يوجد قضايا غيرها حتى تاريخ إرسال الخطاب.

ويرغب الاتحاد السعودي لكرة القدم في معرفة كافة تفاصيل العقوبة بداية القضية، ونوع المطالبة، والجهة القضائية، واسم رئيس النادي وقت توقيع العقد وإلغائه، والمبالغ ورسوم التقاضي وتاريخ استحقاق المبلغ وغيرها.

ويُعاني الاتحاد حاليًا من كثرة القضايا التي تُحاصر النادي بسبب تقديم أكثر من شكوى من منسوبي النادي السابقين للحصول على مستحقاتهم، والذي كان أخرهم المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش.

وكان نادي الأهلي قد تلقى خطابًا لضرورة سداد مستحقات المدير الفني السابق للفريق، بابلو جويدي والذي تصل مستحقاته إلى 1.2 مليون دولار.