الأندية الإيطالية تجتمع مع لجنة الحكام لمناقشة سلبيات (VAR)

بعد موجة الغضب الأخيرة

أفادت التقارير الواردة من إيطاليا، أن أندية السيري آ بصدد الاجتماع مع لجنة الحكام، لمناقشة أبرز سلبيات تقنية الفيديو (VAR) وعيوبها منذ بداية الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن قادة ورؤساء الأندية سيجتمعون مع رئيس اتحاد الكرة جابرييلي جرافينا والمسؤول عن توزيع الحكم نيكولا ريتزولي في الموافق الـ19 من نوفمبر الجاري، لمناقشة أداء التقنية برمتها.

وتسببت تقنية الفيديو في إثارة الجدل في ملاعب إيطاليا بوجه خاص وملاعب أوروبا عمومًا في الآونة الأخيرة، لكثرة الحالات التحكيمية الصادمة للمدربين، كما اعترض بيب جوارديولا ويورجن كلوب في اجتماع كبار المدربين الأوروبيين في مقر الاتحاد الأوروبي.

وفي إيطاليا، كان للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت نصيب الأسد في الحالات المثيرة للجدل، بعد مشاهد لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، دون أن يُحتسب ضده أي قرار، آخرهم لقطة مباراة الديربي بين يوفنتوس وتورينو.

أيضًا أمام كالياري رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لا تقبل الشك لمصلحة يوفنتوس، قبل أن يأتي موعد مباراة نابولي وأتالانتا، التي تسببت في حصول وزير الرياضة على استدعاء من قبل البرلمان، لمناقشته في أسباب عدم نزاهة وعدالة VAR.

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

واعترض جُل المدربين على الكيفية التي تُستخدم بها تقنية الفيديو، أبرزهم مدرب إنتر أنطونيو كونتي، الذي اعترف بوضوح قبل مباراة الجولة الـ11، بأنه لم يعد يفهم القواعد اللازمة لاستخدام الفيديو، وأنه كذلك لا يثق في التقنية هذا الموسم، كما كان الوضع الموسم الماضي.

أيضًا منافسه المباشر ماوريسيو ساري، كان أكثر حدة في انتقاده للفيديو، بوصفه بالتقنية السخيفة، حتى أنه تمنى لو يتم إلغاء (VAR)، والعودة مرة أخرى إلى النظام القديم، بأن يكون القرار الأول والأخير لحكم الساحة، ما عجل بالاجتماع المرتقب في الـ19 من الشهر الجاري.