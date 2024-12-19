"قال لي هذا أقذر نادٍ" .. مسؤول الهلال السابق يكشف كواليس صورته المثيرة للجدل مع جويدو فينجا

ماذا قال الأمير نواف بن محمد؟

كشف الأمير نواف بن محمد، المشرف السابق بنادي الهلال، عن كواليس الصورة التي جمعته بالإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بالنصر، والتي لاقت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير نواف، عبر برنامج "في 90"، "كانت مباراة بين الهلال والنصر في الدورة الأولمبية السعودية لكرة السلة، وكنت أسير وهو جالس بينه وبين أربعة كراسي، فجعلت كرسيًا واحدًا بيننا، ولم أكن أعرفه آنذاك، فجاء إليّ وصافحني، وقال أنا فولان المدير التنفيذي للنصر، أهلًا وسهلًا بك فرصة سعيدة، وحتى محتفظ بـ(الكارت) الخاص به".

وأضاف "رحّبت بجويدو في المملكة، وهو الآتي من نادي روما، وأخبرته بأنه قدم من نادٍ كبير لآخر كبير، وكنا نتحدث حول كرة السلة، وعرف أني هلالي، فسألني إن كنت متابعًا للدوري الإيطالي، فقلت لا أحد لا يتابع الدوري، وأخبرته بأني أشجع فريق يوفنتوس، وكأني صببت عليه مياه ساخنة، وقال لي هذا أقذر نادٍ في إيطاليا".

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وتابع الأمير نواف "جويدو أدرك أني شخصية ذات شأن، من طريقة الترحيب، حينما جاءنا رئيس اتحاد السلة، وعرض علينا تغيير مقعدنا، وكان لقاءً عابرًا ولم يكن بيني وبينه سابق معرفة".

ونفى مسؤول الهلال السابق، وجود أي علاقة مع جويدو، بعد تردد أنباء بأن الرئيس التنفيذي الإيطالي كان يعمل في إحدى الشركات التابعة للأمير نواف، وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلًا.