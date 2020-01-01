من هو مالك نيوكاسل الجديد؟ وما هي الصفقات المحتملة في سوق الانتقالات؟

يعرض لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته حول صفقة بيع نادي نيوكاسل، من هو المالك السعودي الجديد؟ ومن هم اللاعبون المحتمل ضمهم في سوق انتقالات الصيف؟

قد يكون لدى نيوكاسل قريبًا مالكًا جديدًا، حيث اقتربت صفقة بيعه مقابل ٣٠٠ مليون جنيه استرليني (٣٧٥ مليون دولار) لإخراج نادي الدوري الإنجليزي الممتاز من أيدي مايك آشلي سيء السمعة.

مع شعور بالإحباط كان مشجعو الماكبايس ينادون بتغيير المالك لسنوات، بعد أن هبط الفريق مرتين لدوري البطولة الإنجليزية تحت المالك الحالي.

إن آشلي مدرك تمامًا لهذا الشعور ، وعرض النادي للبيع سابقًا في عام ٢٠١٧، وبعد بعض البدايات الخاطئة، يبدو أنه ربما وجد الآن مشتري، مع علم الدوري الإنجليزي الممتاز بأن العملية على وشك الانتهاء.

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فمن الذي سيشتري نيوكاسل وما هي خططهم؟ يوفر لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته حول الصفقة المحتملة.

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من هو المالك الجديد لنيوكاسل؟

صندوق الاستثمار العام السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، هو المحرك الرئيسي وراء محاولة شراء نيوكاسل من أشلي..

وقد أفيد أن خطط الاستحواذ ستشهد استثمار صندوق الثروة السعودي في 80٪ من أسهم النادي، وسيتم تقسيم الـ 20٪ المتبقية بين أماندا ستافيلي وبي سي بي كابيتال بارتنرز (10٪) ورجال الأعمال البريطانيين، الأخوين روبن (10٪).

صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يستثمر في مشاريع مختلفة حول العالم. شركة بي سي بي كابيتال، أما بارتنرز هي شركة رأس مال استثماري، فيما يعمل الأخوين روبن - ديفيد وسيمون - بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري.

إذا أغلقت صفقة بيع نادي نيوكاسل، فإن ياسر الرميان سيصبح رئيسًا للنادي، وفقًا لصحيفة إيفنينج كرونيكل، ويمتلك الرئيس المحتمل أسهم في أرامكو السعودية وأوبر وسيبانك ، وسيشاركه في الإدارة ستافيلي.

كانت ستافيلي وسيط صفقة شراء مانشستر سيتي من قبل الشيخ منصور أمير أبو ظبي في عام ٢٠٠٨، وهي تشارك في مفاوضات تتعلق بشراء نيوكاسل منذ عدة سنوا، حيث حاولت إبرام صفقة مع أشلي في عام ٢٠١٧ ، عندما عرض النادي للبيع في البداية.

بعد فشل الصفقة ، وصف مايك آشلي المحادثات بأنها "مرهقة ومحبطة وإضاعة كاملة للوقت".

وقالت ستافيلي في ذلك الوقت: "نحن من كبار مشجعي نيوكاسل، من كبار المعجبين بالفريق"، مضيفةً أن فريق تاينسايد كان من بين "الكثير من الأندية" التي كانت مجموعتها مهتمة بها.

الهدف من وراء البيع هي تحسين ثروات النادي، وتحويله إلى فريق يحقق المجد في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، على غرار ما حدث في تشيلسي ومانشستر سيتي.

وقال أليكس هيرست ، رئيس صندوق نيوكاسل يونايتد لصحيفة الجارديان: "لوقت طويل ، كان رجل واحد يستفيد من نيوكاسل، ولن يكون هذا هو الحال مع الملاك الجدد".

أضاف أليكس: "كمشجعون، ما نريد رؤيته منهم هو إدارة النادي بطريقة مستدامة وشفافة وطموحة. نحن لا نطالب بالفوز بالبطولات أو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونقدر أنهم قد لا يتمكنوا من تزويدنا بتأثير مانشستر سيتي، لكن ما نريده هو شعور قوي بأننا استعدنا نادينا وأنه يسير مرةً أخرى في الاتجاه الصحيح ".

من المثير للاهتمام ، أن نيوكاسل ليس أول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز يدخل المستثمرون السعوديون في مفاوضات من أجل شرائه، فقد كانت هناك تقارير في عام ٢٠١٩ مفادها أن الأمير محمد بن سلمان كان قد عرض ٣.٨ مليار جنيه استرليني (٤.٩ مليار دولار) لمانشستر يونايتد، ووصفت الأخبار عن الصفقة على أنها "غير صحيحة على الإطلاق" ، ولكن جرت مناقشات بين النادي والصندوق حول "مشروع رعاية إعلان".

ما هي الصفقات المحتملة لنيوكاسل مع المالك السعودي؟

إذا تمت صفقة بيع نيوكاسل للصندوق السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان في نهاية المطاف، فمن المتوقع حدوث استثمارات مالية كبيرة ، لا سيما في سوق الانتقالات.

تعد المملكة العربية االسعودية واحدة من أغنى الدول في العالم ومن المحتمل أن يؤدي دعمها إلى جعل الفريق لاعباً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع اللاعبين، على غرار تحول مانشستر سيتي في عهد الشيخ منصور.

تم تسمية أنطوان جريزمان كصفقة محتملة بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، حيث ذكرت سبورت ميدياست أن نجم برشلونة على قائمة المطلوبين في الفريق، وأفادت الصحيفة أيضًا أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس وميلان السابق قد يكون بديلاً لستيف بروس على مقعد قيادة نادي نيوكاسل

بالإضافة إلى أليجري ، تم اختيار ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق كمدرب جديد محتمل لنيوكاسل ، حيث قال أسطورة الماكبايس ميك مارتن عنه لإكسبريس: "يعرف اللاعبين الكبار، يعرف أمريكا الجنوبية ويعرف أوروبا. إنه اسم كبير في اللعبة ".

المرشح الثالث هو المدرب السابق للفريق رافا بينيتيز، على الرغم من تركه للنادي وتوجهه للصين بعد خلاف طويل الأمد مع أشلي حول خطة انتقالات الفريق.

كما تم ربط عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بالنضمام لنيوكاسل ، بما في ذلك لاعب خط وسط أستون فيلا جون ماكين وجناح بيرنلي دوايت ماكنيل.

من المرجح أن يكلف ماكين، الذي تم وصفه أيضًا كهدف محتمل لمانشستر يونايتد من ٢٠ إلى ٣٠ مليون جنيه إسترليني ، في حين يعتقد أن ماكنيل تقدر قيمته بـ ٣٥ مليون جنيه إسترليني.

مهاجم ليون موسى ديمبيلي يعد هدفًا للماكبايس منذ عدة أشهر حتى الآن ، في حين يتأمل المشجعون بحماس إمكانية أن يمتلك أصحاب الملايين الجدد القدرة على التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

الآخرون الذين قد يكونوا أكثر واقعية في المستقبل القريب هم ثنائي ميلان فرانك كيسي وهاكان تشالهانوغلو، فالإيفواري الدولي سيضيف إلى خط وسط، بينما يمتلك النجم التركي مهارات رائعة، خاصةً في الضربات الثابتة.

هل سيقوم مالك نيوكاسل الجديد بتجديد سانت جيمس بارك؟

بالإضافة إلى استثمار الأموال في ميزانية سوق الانتقالات من أجل جذب اللاعبين الكبار إلى شمال شرق إنجلترا، يخطط المالكون الجدد المحتملين لنيوكاسل تجديد ملعب سانت جيمس بارك.

حصل الاستاد الذي يتسع لـ ٥٢ ألف متفرج على عملية تحديث طفيفة في عام ٢٠١٩ ، ولكن لم يتم تجديده على نطاق واسع منذ عام ٢٠٠٠، لكنه الآن عاشر أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا، وعلى الرغم من امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة المتحدة ، فإن نيوكاسل لديه الآن ملعب أصغر من أندية أخرى مثل وست هام وتوتنهام.

ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم إعادة تطوير سانت جيمس بارك ، ولكن من المرجح أن يتم تحديثه بشكل نموذجي.