الأموال لا تحكم.. تشيفيرين يهاجم خطط فيفا لكأس العالم للأندية

تشيفيرين يفتح الحرب على فيفا من جديد

هاجم أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد الدولي "فيفا"، بشأن الشكل الجديد لكأس العالم للأندية.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" قد تحدث قبل أشهر عن مشروعه الجديد بخصوص كأس العالم للأندية.

ماذا قال تشيفيرين؟

وقال تشيفيرين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المال لا يحكم، يجب أن نحترم النموذج الرياضي الأوروبي، كرة القدم ليست من أجل البيع، لن أسمح لأي شخص بالتضحية بهيكلة البطولات التاريخية".

وتابع: "لا يمكنني قبول أي فكرة تسعى للربح دون النظر لروح البطولات، والأهم يكون الأموال".

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علق تشيفيرين وقال: "لا يمكنني قبول أن بعض الأشخاص الذين أعمتهم سعيهم وراء الربح يفكرون في بيع بطولات كرة القدم من خلال أموال خاصة غامضة".

حيث أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن مصدر الأموال التي روجت لكأس العالم للأندية في شكله الجديد.

كيف سيكون كأس العالم للأندية بحلته الجديدة؟

منذ أشهر، كشف جياني إنفانتينو، رئيس فيفا لأول مرة عن مشروعه "الغامض" بخصوص كأس العالم للأندية والذي سيُجني منه حوالي 21 مليار يورو.

وأوضح إنه سيكون مكون من 24 فريقًا، وسيقام كل أربعة فصول صيفية بدءًا من عام 2021.

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