الأمن يطلب تأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام المقاولون والزمالك

من المنتظر ان يلعب الإسماعيلي أمام المقاولون في إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

طلبت الجهات الأمنية، من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون، العرب المؤجلة من الأسبوع التاسع، بالدوري المصري.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الجمعة 28 ديسمبر الحالي، على ستاد الإسماعيلية، إلا ان الجهات الأمنية طلبت تأجيلها بسبب إقامة مارثون زايد.

وأيضا، طلبت الجهات الأمنية تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بين الإسماعيلي والزمالك، والمقرر إقامته يوم 1 يناير، بسبب أعياد الميلاد المجيد.

وفي نفس السياق، يحاول مسؤولو اتحاد الكرة، إقامة المباراتين في موعدهما، بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات خاصة في ظل المشاركات الإفريقية.

الجدير بالذكر ان الإسماعيلي، يتذيل ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطتين عن بتروجيت صاحب المركز قبل الأخير من 17 مباراة.