الأمن يرفض إقامة مباراة مصر وبوتسوانا في "القاهرة"

اتجاه لنقلها إلى برج العرب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفضت السلطات الأمنية المصرية، إقامة المباراة بين منتخبي مصر وبوتسوانا على ستاد القاهرة.

جاء ذلك حيث تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب نقل المباراة لملعب برج العرب بدلاً منه.

وتقام المباراة على هامش أسبوع التوقف الدولي في إطار ودي يوم الإثنين المقبل، الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول ونجم المنتخب المصري عن المعسكر بداعي الإصابة.

يذكر أن المنتخب المصري ودع كأس أمم إفريقيا التي استضافها الصيف الماضي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16.