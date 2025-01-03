المياه تغمر قصر نجم مانشستر يونايتد بعد حفل رأس السنة!

المصائب تلاحق مانشستر يونايتد ونجومه...

كشفت تقارير صحفية عن تعرض منزل أحد نجوم مانشستر يونايتد، إلى كارثة بسبب مياه الأمطار بعد ساعات من استضافته حفل ليلة رأس السنة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن المياه وصلت في المنطقة الموجود بها منزل هاري ماجواير، لاعب الشياطين الحمر إلى ثلاثة أقدام.

وأقام ماجواير، حفلًا في منزله والذي يقدر ثمنه بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني، بمناسبة رأس السنة، بحضور العائلة والعديد من الأصدقاء من بينهم جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أنه بعد دقات منتصف الليل بساعات، استيقظ هاري ماجواير، ليجد حدائق قصره مغمورة بالمياه، وسط هطول امطار غزيرة، ليحاول هو وعائلته منع وصول المياه إلى المنزل.

وأفاد التقرير إلى أن خبراء الطقس في إنجلترا، أشاروا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في اليومين الماضيين، تعادل أمطار شهرًا كاملًا، وتسبب في حصار العديد من الأشخاص داخل منازلهم.

جدير بالذكر أن ماجواير، يستعد مع فريقه لمواجهة ليفربول، في قمة مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، مساء يوم الأحد القادم على ملعب آنفيلد، معقل الريدز.