الأقدام الفرنسية تدخل التاريخ من جديد مع مانشستر يونايتد

ثنائية فرنسية للشياطين الحمر في شباك فولهام تضع الفريق على حافة المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، تألقه الملفت مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

مارسيال بدأ كأساسي في مواجهة مانشستر مع فولهام، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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يونايتد أحرز الهدف الأول عن طريق بول بوجبا، قبل أن يضيف مواطنه مارسيال الثاني بالدقيقة 23.

هدف الفرنسي جعله مشتركاً في 50 هدف بالدوري الإنجليزي منذ ظهوره الأول مع الفريق.

وجاء ذلك بواقع 33 هدف مسجل كما صنع 17 هدف، أكثر من أي لاعب حالي بالشياطين الحمر.

50 - Anthony Martial has now been directly involved in 50 Premier League goals (33 goals, 17 assists), more than any other @ManUtd player since his debut. Nifty. #FULMUN — OptaJoe (@OptaJoe) February 9, 2019

ووصل أيضاً لهدفه التاسع بالدوري، ليعادل ما سجله مع يونايتد طوال الموسم الماضي.

أرقام مارسيال المبهرة مستمرة، حيث تعتبر المرة الأولى التي يسجل ويصنع فيها بنفس المباراة منذ ما فعله أمام ستوك سيتي في يناير 2018.

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وأما بوجبا فيعتبر لاعب الوسط الثاني في مانشستر يونايتد الذي يسجل 10 أهداف في آخر 16 موسم، بعد واين روني الذي سبق وأن سجل هذا الرقم بتواجده في خط الوسط.

الفوز يعتبر في غاية الأهمية لمانشستر الليلة، حيث يمنحه انتزاع المركز الرابع من تشيلسي، حيث يأتي خامساً بفارق نقطتين عن البلوز.