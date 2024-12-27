"أنا الأفضل في العالم لأن رونالدو قال ذلك" .. فينيسيوس يرد على إشادة كريستيانو ويمتدح معشوقه نيمار!

فينيسيوس يتوج بجائزتين في حفل "جلوب سوكر 2024"..

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتسلم جائزة أفضل لاعب في العالم، ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر 2024" والتي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وحصد فينيسيوس جائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما حلّ ثانيًا في سباق الكرة الذهبية "بالون دور 2024"، فيما فاز بجائزتي جلوب سوكر، كأفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ثم ختم العام، بتتويج الملكي بطلًا لكأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2024".

وخلال كلمته في حفل تسليمه جائزة أفضل لاعب في العالم، أبدى فينيسيوس سعادته بكلمات الإشادة التي قالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بشأنه، حيث قال كريس إن فيني كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، وعدم تتويجه بها كان غير عادل.

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وقال فينيسيوس "إذا قال كريستيانو رونالدو إنني الأفضل في العالم، فسأصدق وسيكون الأمر كذلك، وأنا سعيد بأن أتلقى تكريمًا مع كريستيانو رونالدو ونيمار (معشوقيّ)، كما أني سعيد بهذا الموسم الذي حققت فيه كل شيء مع ريال مدريد".

ولعب فينيسيوس دور البطولة في قيادة ريال مدريد للتتويج بثنائية الليجا وتشامبيونزليج، خلال موسم 2023-2024، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة خلال 40 مباراة، بما فيها بطولة كأس القارات للأندية، حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة باتشوكا المكسيكي في نهائي البطولة، ليقود الملكي للفوز بنتيجة (3-0).