فيديو - كلاسيكو تونس | الأفريقي يهزم الصفاقسي وينفرد بالوصافة

باب جديد يرتقي إلى الوصافة

حسم الأفريقي مواجهة كلاسيكو تونس أمام الصفاقسي لصالحه بالفوز بهدف وحيد، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الـ12 من الدوري التونسي.

اللقاء شهد اعتراضات واسعة من جانب لاعبي الفريقين، مطالبين باحتساب ثلاث ضربات جزاء؛ بواقع اثنين للصفاقسي وواحدة لباب جديد، إلا أنه في كل مرة يشير الحكم باستمرار اللعب.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على مجريات اللقاء، وسنحت أكثر من فرصة خطيرة لكلاهما لولا تألق أيمن دحمان؛ حارس الأسود والأبيض، وعاطف الدخيلي؛ حارس الأفريقي، اللذين زادا من مرماهما في أكثر من فرصة هدف محقق.

وجاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 78، بعدما استلم ياسين الشماخي تمريرة بينية رائعة من الذوادي، وضعته على انفراد بحارس المرمى، ليسددها قوية في الشباك.

الفوز رفع رصيد باب جديد إلى النقطة 22 بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد يوفنتوس العرب عند النقطة 21 في المركز الرابع.