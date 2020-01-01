الأعلى للإعلام يتوعد قناتي الأهلي والزمالك حال تكرار التراشق

المجلس الأعلى للإعلام يتراجع عن اتخاذ قرارات ضد قناتي الأهلي والزمالك.

توعد عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المصري، قناتي الأهلي والزمالك، بسبب التراشق الذي حدث بين مسؤولي الناديين عن طريقهما خلال الفترة الماضية.

فرج قال خلال تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "مسؤولو القناتين اعترفوا بالأخطاء التي حدثت من جانبهما، وتعهدا بعدم تكرار ما حدث، وهو ما دفع مسؤولي المجلس بعدم اتخاذ أي إجراءات".

عصام فرج تابع: "كان الاتجاه داخل المجلس الأعلى للإعلام لمعاقبة قناتي الأهلي والزمالك بقرار الغلق، ولكن الجلسة الأخيرة دفعتنا لفتح صفحة جديدة".

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الأمين العام للمجلس واصل: "سنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة، حال مخالفة أيًا من قناتي الأهلي أو الزمالك، أو عادت المخالفات مرة أخرى، ستصل إلى إمكانية غلقها وسحب الترخيص تمامًا".

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واختتم فرج تصريحاته قائلًا: "الاتجاه كان لدينا لسحب تراخيص القناتين خلال تلك الأزمة، ولكن النية الجيدة التي شاهدناها من جانب الطرفين، واعترافهما بوجود الخطأ، والتأكيد على أنه لن يتكرر، دفعنا لعدم اتخاذ قرارات".

وشهدت الفترة الماضية شد وجذب من جانب مسؤولي الأهلي والزمالك عبر القناتين، حيث تبادلا الاتهامات والتراشق فيما بينهما، وهو ما دفع المجلس الأعلى للإعلام للتدخل.