الأطباء الإيطاليون يقفون عائقًا أمام عودة كرة القدم

الحكومة وحدها من تستطيع إنهاء الجدل..

لا تتوقف شكوك الأطباء الإيطاليين حول عودة كرة القدم إلى الحياة مرة أخرى، حيث تقدم أطباء 17 ناديًا من أندية الدوري الإيطالي باستفسارات عدة للاتحاد الإيطالي والحكومة حول السلامة قبل الموافقة على استئناف البطولات.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت أن تبدأ في فتح البلاد تدريجيًا، وجزء من هذا الفتح هو السماح للأندية بالعودة للتدريبات في موعد 4 مايو المقبل استعدادًا لاستئناف الكالتشيو في شهر يونيو المقبل.

الصحافة الإيطالية كشفت عن الوثيقة التي أُرسلت من أطباء الأندية إلى الاتحاد، والتي تضمنت أسئلة حول ماذا سيكون التصرف إذا تم اكتشاف حالات كورونا إيجابية بين اللاعبين، وحول الاختبارات وما مدى المسؤولية القانونية للأطباء.

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المفاجأة أن ثلاثة أندية فقط لم توقع على هذه الوثيقة، وهم يوفنتوس ولاتسيو وجنوى، لكن لا يتوقع أن يؤثر ذلك على سير التحقيق في الأمر قبل السماح بعودة الساحرة المستديرة وجنة كرة القدم مرة أخرى.

الاتحاد الإيطالي بدوره أكد على أن الوثيقة قد تم تحليلها بعناية خلال الاجتماع الأخير مع وزير الرياضة، في الوقت الذي أكد فيه الأطباء أنهم لا يمانعوا أبدًا العودة للكرة، ولكنهم يطالبون بالحماية لجميع الأطراف لمنع حدوث أي كوارث جديدة.

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أندريا كوزارانو، طبيبة روما، قالت في تصريحات حول الأمر "لم نكن أبدًا ضد العودة إلى التدريبات." وأوضحت أن الأمر برمته هو انتظار الحصول على ردود حول الاستفسارات على مدار الأسبوع المقبل.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي مستميت في استئناف هذا الموسم حتى لو اضطر إلى إكماله في نهاية هذا العام وفقًا لتصريحات الرئيس جابرييل جافرينا، وذلك يأتي في إطار سعيهم لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة حال إلغاء الموسم والتي قد تبلغ ما يزيد عن 700 مليون يورو.