"الأسطورة" براينت تجاوز رياضته ليكون مُلهمًا في كرة القدم

سيُذكر نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق دائمًا باعتباره أسطورة لكرة السلة، لكن تأثيره امتد لكرة القدم

سيخلد اسم كوبي براينت كأسطورة كرة السلة. سيبقى أحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق. الفائز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات، صاحب الـ81 نقطة في مباراة واحدة، هو رمز في عالم الرياضة الذي أنتج الكثير لكن ليس كثير لا يقترب من مكانته.

كوبي كان أكثر من ذلك بكثير، كان أكثر من مجرد أسطورة في كرة السلة، وأكثر من مجرد رياضي يُنظر إليه باعتباره رمزًا رياضيًا.

فقد العالم الرياضي أيقونة حقيقية يوم الأحد عندما توفي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من منزله في لوس أنجلوس. كانت لحظة صادمة للعالم الرياضي. الرجل الذي كان بمثابة مصدر إلهام للكثيرين، وقدوة لهم، رحل في أكثر الظروف المأساوية والمفاجئة.

براينت، المنافس الذي كان أكثر تصميمًا من أي منافس يمكن أن نراه ربما، لم يعد هنا.

تجاوزت المشاعر وردود الفعل لوس أنجلوس وملاعب كرة السلة، فبعض من أكبر النجوم في العالم، اللذين هم بحد ذاتهم أيقونات، تحطمت مشاعرهم بعد مأساة يوم الأحد. هذا هو الأثر الذي تركه نجم ليكرز الأسطوري، حيث اعترف حتى بعض من نجوم الرياضة في العالم اليوم بأن براينت كان مصدر إلهامهم.

لقد كان بطلاً لجيل كامل من الرياضيين، شخصية رمزية في الحياة بامتياز بغض النظر من أين أنت وما أنت عليه، سواء من محبي لعبة كرة السلة أو كرة القدم، سواء كنت ترعرعت في الولايات المتحدة أو إيطاليا أو في أي مكان آخر، سواء كنت من عشاق براينت أصلاً أم لا، فإن خسارة يوم الأحد كانت لها صدى كبير. ربما يكون طريقك مختلفًا، لكن المثل العليا كانت هي نفسها. وبسبب ذلك، تجاوز براينت رياضته.

يوم السادس عشر من يناير الحالي سئل براينت عن ما يربط كرة السلة وكرة القدم فأجاب "إنها صلة بين الرياضة نفسها. يجب أن تستفيد ممن حولك.. تتواصل مع زملائك عبر الحديث بشكل مباشر معهم أو ترك الكرة تتكلم عبر حركتها فيما بينكم. يجب أن تكون قادرًا على قراءة زميلك وإيجاد المساحة لحركة كل واحد منكم. هناك الكثير من نقاط التشابه بين طريقة لعب كرة السلة وكرة القدم".

كان حب براينت لكرة القدم معروفًا. بعد أن قضى عدة سنوات في إيطاليا في طفولته، طور براينت شغفه باللعبة، بدأ اللعب في السادسة من عمره واستمر خلال فترة إقامته القصيرة في أوروبا قبل أن يتحول لكرة السلة.

ومع ذلك كانت لبدايته في كرة القدم غالبا الفضل في تعزيز مهاراته في كرة السلة. فلو لم توجد الكرة بين قدميه، لربما لم يصبح براينت أبدًا الشخصية الأسطورية التي كان عليها.

فقد أوضح براينت في عام 2016 "ان التدريبات في كرة السلة الأمريكية يكون تركيزها على اللعبة بين اثنين: تمريرة لزميلك أو قيامه بعمل حجز للاعب المنافس لأجلك أو أشياء من هذا القبيل".

أضاف " لكنني عندما لعبت كرة القدم صغيرًا بات لدى نظرة أوسع للعبة وأصبحت بالنسبة لي شيئا يضم ثلاث حركات أو أربع مع الزملاء إلى جانب لعب بطريقة المثلثات مع باقي الرفاق بالفريق".

"أصبحت قادرًا على رؤية تراكيب أكثر تعقيدًا في لعبة كرة السلة بفضل نشأتي كلاعب كرة قدم، عيناي وعقلي أصبحا معتادين على رؤية الحركة لثلاث أو أربع خطوات لاحقة بدلاً من الاقتصار على حركة واحدة أو اثنتين في اللعبة".

وعُرف عن اللاعب الأسطوري الراحل دعمه لميلان في العديد من المناسبات على مر السنين، كما يعد من محبي برشلونة وظهر في أكثر من مناسبة مع ليونيل ميسي ونيمار ورونالدينيو، وكان صديقًا مقربًا لنجوم اللعبة.