الأزمة تتفاقم .. ريال مدريد يفقد بنزيما

المزيد من الغيابات لزيدان

أفادت تقارير إسبانية بتعرض الفرنسي كريم بنزيما للإصابة وغيابه عن ريال مدريد في اللقاءات الأسبوع المقبل، لينضم إلى القائمة الطويلة من الغيابات.

ريال مدريد يعاني من نقص حاد في الصفوف بسبب الإصابات التي ضربت سيرخيو راموس، رودريجو، إيدين هازارد، مارسيلو، فيديريكو فالفيريدي، وأخيراً داني كاربخال.

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وقالت "ماركا" إن بنزيما تعرض لكدمة قوية في مباراة فالنسيا الأخيرة وغاب عن تدريبات ريال مدريد صباح الجمعة.

وأوضح التقرير أن مشاركة بنزيما أمام بلد الوليد مساء السبت تبدو مستبعدة، وأن احتمالات لحاقه بلقاء أتالانتا منتصف الأسبوع بدوري الأبطال تبدو صعبة.

وغاب هازارد وميليتاو أيضاً عن التدريبات، مما دفع زيدان لتصعيد مجموعة من الأسماء الشابة لسد النقص في صفوف الفريق.

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ريال مدريد يلعب السبت في ضيافة بلد الوليد لحساب منافسات الليجا، ثم يتنقل إلى إيطاليا للعب مع أتالانتا في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة القارية.

وفاز الفريق الملكي على فالنسيا بهدفين نظيفين في آخر اللقاءات، وسجل بنزيما الهدف الأول في المباراة.