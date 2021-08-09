الأزمات تحيط بريال مدريد، لا أحد يريد يوفيتش وماريانو يتمرد!

نادي ريال مدريد يعاني من أجل التخلص من الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن معاناة جديدة داخل صفوف ريال مدريد الإسباني الذي يحاول التخلص من الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي لا يستطيع أن يبيع الثنائي مع قرب سوق الانتقالات من الانتهاء.

ولا يقتنع المدير الفني الجديد للفريق كارلو أنشيلوتي بالثنائي بأي شكل من الأشكال ويرفض أن يستمرا رفقة الفريق في الموسم الجديد.

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ولا يجد النادي أي عرض من أجل رحيل لوكا يوفيتش، الذي رحل في الموسم الماضي معارًا في صفوف فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت.

اللاعب نفسه لا يمانع فكرة الرحيل عن ريال مدريد سواء في صورة إعارة أو بيع نهائي، حيث يسعى للحفاظ على مسيرته الكروية.

أما ماريانو دياز فيرفض بشكل تام فكرة الرحيل عن النادي الملكي، ويتمسك بفرصته في الاستمرار مع الفريق تحت قيادة أنشيلوتي.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان ضمن اهتمامات ميلان الإيطالي في الأسابيع الماضية، لكن الفريق ضم أوليفييه جيرو بالفعل من تشيلسي.