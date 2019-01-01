بالأرقام - ماذا قدمت السعودية وقطر في كأس آسيا

تعد مواجهة منتخبي السعودية وقطر مواجهة حسم صدارة المجموعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواصلة الانتصارات في منافسات كأس آسيا 2019، وذلك عند مواجهة قطر مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة.

وتعد مواجهة منتخبي السعودية وقطر مواجهة حسم صدارة المجموعة، حيث فاز المنتخبان في الجولتين الأولى والثانية ضد كوريا الشمالية ولبنان.

من الناحية الهجومية سجل لاعبو المنتخب السعودي في المباراتين 6 أهداف، بينما أحرز لاعبو العنابي القطري 8 أهداف. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وبالتحول للحديث عن الفعالية الهجومية لكلا المنتخبين، فنجد أن تسديدات المنتخب السعودي وصل إلى 13 تسديدة على المرمى، و 12 خارج الخشبات الثلاث، وسدد الأخضر من داخل منطقة الجزاء 17 مرة مقابل 14 تسديدة من خارج المنطقة.

ما بين الصراع على صدارة المجموعات 🔝 والتمسك بأمل المركز الثالث 🙏 .. أهلًا بكم في ختام دور المجموعات من #كأس_آسيا2019 🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/K34sv4Y51T — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وعلى الجانب الأخر، فأن مجموع تسديدات لاعبي المنتخب القطري في المرمى إلى 11، إلى جانب سبع تسديدات كانت خارج المرمى، وبلغ عدد تسديدات قطر 14 من داخل منطقة الجزاء، و 7 من خارج المنطقة.

على الصعيد الدفاعي، نجح لاعبو المنتخب السعودي في 23 من أصل 29 مع المنافسين، مقابل 17 التحامًا ناجحًُا لقطر من مجموع 26، وخسرت قطر الكرة 256 مرة، واستعادتها 108، فيما فقد الاخضر الكرة 239 واستعادها 91 مرة.