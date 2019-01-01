الأرقام تؤكد شراسة الرائد أمام الشباب في الدوري السعودي

التقى فريقا الشباب والرائد 22 مرة في دوري المحترفين السعودي

يأمل الشباب ثالث أضعف هجوم في الدوري بواقع 10 أهداف بعد فترة التوقف وإقالة مدربه الأرجنتيني الميرون، تحقيق فوز ثمين يعيد التوازن للفريق ويدفعه معنويًا في استحقاقاته القادمة بعد أن خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الشعلة وخسر في جولته الماضية أمام الفيحاء بهدف دون مقابل، حيث يمتلك الشباب 15 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي أبرز أرقام المباراة ..

التقى فريقا الشباب والرائد 22 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الشباب 8 مرات مقابل 4 مرات للرائد وهناك 10 حالات تعادل بينهما.

لم يفز الشباب في آخر 6 مباريات لعبها أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي، لكنه تعادل في 5 منها (خ 1)، متضمنة تعادل في كل من آخر 4 لقاءات.

فاز الشباب مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي (ت 3 خ 1): 3-1 في أغسطس 2015.

خسر الشباب في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين السعودي لأول مرة له منذ فبراير 2018 – آخر مرة خسر في 3 مباريات متتالية في المنافسة كانت في أبريل 2017.

فاز الرائد 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (خ 1)، بقدر التي فاز بها في 11 مباراة سابقة في المنافسة (ت 3 خ 5).

سجل الرائد 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (جلال الداودي 2، محمد فوزير 1)، أكثر من أي فريق آخر قبل انطلاق الجولة – كان قد سجل هدفين فقط بهذه الطريقة طوال الموسم الماضي كله.

حصدت أهداف محمد فوزير الثلاثة 5 نقاط للرائد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – لم يحصد أي لاعب آخر نقاطاً أكثر لفريقه هذا الموسم.

ساهم كريستيان جوانكا في إحراز 50% من أهداف الشباب هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (5\10 – سجل 3 صنع 2)، رابع أعلى نسبة بعد أندريا (العدالة 53%) وحمد الله (النصر 54%) وأرسينيو (الفيحاء 67%).