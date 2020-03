الأرقام السلبية تُطارد برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

طغت الأرقام السلبية على برشلونة بعد الهزيمة التي مُنيّ بها النادي الكتلاني على يد ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

هذه هي المرة الأولى من موسم 2012-2013 التي يعجز فيها برشلونة عن الفوز على الريال في أي من مباراتي الدوري، حيث خيّم التعادل السلبي في الكامب نو وهُزموا في الإياب في السانتياجو برنابيو بهدفين.

إلى جانب أن ريال مدريد أصبح متفوقًا في المواجهات المباشرة على برشلونة عندما يتعلق الأمر بالليجا، حيث انتصر الريال بفوز اليوم في 73 مباراة مقابل 72 للبرسا.

بشكل عام، فالفوز جعل ريال مدريد يتساوى مع برشلونة في عدد انتصارات كل منهما على الآخر في الكلاسيكو بمختلف البطولات، ففاز الطرفان في 96 مباراة.

ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، لم يسلم من الأرقام السلبية أيضًا، حيث باتت المرة الأولى من موسم 2006-2007 التي يعجز فيها عن التسجيل في 7 مباريات متتالية خارج الكامب نو، في 2006-2007 عجز في 8.

ميسي أيضًا لم يتمكن من التسجيل منذ أن رحل كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي، فيعود آخر هدف له في الكلاسيكو إلى مايو 2018 في المباراة الأخيرة للدون بقميص الريال.

1 - Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR