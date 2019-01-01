الأردن تنتقم وتهزم إندونيسيا برباعية وديًا

النشامى استهلوا المعسكر بطريقة سيئة واختتموه بصورة أفضل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب الأردني اليوم الثلاثاء، الفوز أمام نظيره الإندونيسي وديًا برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد عمّان.

بهاء فيصل تقدم للنشامى في شوط اللقاء الأول بثنائية في الدقيقتين 23 و42.

تشكيلة منتخب النشامى لمواجهة اندونيسيا ودياً

🇯🇴 x 🇮🇩 pic.twitter.com/fRw5WV2wKI — Jordan Football (@JordanFA) June 11, 2019

وفي الشوط الثاني، أضاف البديلان يوسف الرواشدة وحمزة الدردور الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و79 من عمر المباراة.

أما هدف الضيوف الوحيد فجاء في الدقيقة 86 عن طريق بيتو جونشالفيس.

وتعد هذه المباراة هي ختام معسكر الأردن، الذي استهله النشامى بتلقي هزيمة قاسية أمام سلوفاكيا بخماسية مقابل هدف وحيد.

المنتخب الأردني بدأ معسكره في الأول من يونيو الجاري، استعدادًا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.