الأرجنتين مهددة بخوض لقاءات مارس دون ميسي والمحترفين!

منتخب الأرجنتين دون ميسي ونجوم أوروبا في لقاءات مارس الخاصة بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن أزمة جديدة تواجه منتخب الأرجنتين وكافة منتخبات أمريكا الجنوبية قبل التوقف الدولي القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "تي واي سي سبورت"، والتي أكدت أن منتخبات أمريكا الجنوبية مهددة بفقدان نجومها الذين يلعبوا في أوروبا وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وأوضحت التقارير أن السبب في ذلك هي القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كل من يخرج من نطاقه الجغرافي.

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ويفرض الاتحاد الأوروبي تلك القيود في ظل الإجراءات المشددة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.

وأكدت التقارير أن الاتحاد الدولي سيتدخل ويخاطب الاتحادات المحلية لتخاطب بدورها السلطات المحلية لجعل القيود على اللاعبين وعزلهم أقل تشديدًا.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأوروجوياني في الـ 27 من مارس في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، قبل أن يحل ضيفًا على البرازيل في الـ 31 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد 10 نقاط، بينما تتصدر البرازيل الترتيب بـ 12 نقطة بعد أربع جولات.