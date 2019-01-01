شباب الأهلي يتعاقد رسميًا مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا

يمتلك اللاعب الأرجنتيني مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي تعاقده رسميًا مع اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا قادمًا من نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر "تويتر" غرد : "#شباب_الأهلي يتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا 26 سنة قادما من نادي ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني".

ويمتلك اللاعب الأرجنتيني مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب من قبل لأندية فالنسيا وقرطبة وسبورتنج براجا البرتغالي.

إدارة النادي قد وجدت ضالتها أخيرًا في المدير الفني رودولفو أروابارينا، الذي صنع طفرة كبيرة جدًا في الفريق منذ قدومه في مارس 2019.

يُذكر أن شباب الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في الوصافة برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البطل نادي الشارقة.