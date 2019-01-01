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الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يدخل ضمن خيارات الهلال

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مدرب شباب الأهلي قدم موسمًا رائعًا مع النادي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

بدأ نادي الهلال السعودي البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المُقبل بعد نهاية دور المدير الفني البرازيلي شاموسكا الذي عمل بشكل مؤقت مع الفريق.

التقارير كشفت عن دخول مدرب شباب الاهلي الاماراتي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على ضمن أولوياته لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

إدارة الهلال كانت قد أقالت المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش بسبب سوء النتائج وتعاقدت مع المدير الفني البرازيلي شاموسكا على سبيل الإعارة قادمًا من نادي بنفيكا.

مدرب شباب الأهلي قدم موسمًا رائعًا مع النادي وحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

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يُذكر أن عقد المدرب الأرجنتيني الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وأن هناك شرطاً جزائيًا ثلاثة شهور من الراتب في حال رغبته الرحيل عن النادي.

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