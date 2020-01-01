الأرباح المنتظرة تحسم مصير الرواتب في برشلونة

هل يعاني لاعبو برشلونة من تخفيضات الراتب مرة أخرى؟

ستعتمد رواتب لاعبي برشلونة للموسم الجديد على الأرباح المنتظرة بالنسبة للنادي الكتالوني من الفترة المقبلة بعد استئناف كرة القدم.

وتستعد منافسات الدوري الإسباني للعودة من جديد خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيعيد نشاط كرة القدم إلى الحياة في البلاد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وبعد أن تم تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بسبب فيروس كورونا منذ حوالي شهرين، لن يكون هناك تخفيضات أخرى في الفترة المقبلة بشكل مبدئي.

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وحسب صحيفة آس فإن أرباح بقية الموسم الحالي وموسم الانتقالات الصيفية هي التي ستحدد رواتب لاعبي الفريق لموسم 2020/2021.

وكشف بارتوميو في المحادثة التي أجراها مع لاعبي الفريق في نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك في المحادثات التي يجريها عادة مع القادة، أوضح لهم أنه من الواضح أن الوضع الاقتصادي ليس سهلاً في الوقت الحالي.

وأضاف بارتوميو خلال اجتماعاته أن الرواتب بالنسبة للموسم الحالي ستبقى كما هي، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها قبل أن ينتهي الموسم.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن الملاحق المباشر والغريم التقليدي ريال مدريد، كما يتصدر ميسي ترتيب الهدافين.