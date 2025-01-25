السبب غير متوقع .. الكهرباء تتسبب في تأجيل مباراة في دوري روشن السعودي!

تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل موعد انطلاق إحدى مباريات الجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي، عن تأجيل موعد مباراة الأخدود ضد الخليج، التي كان مقررًا لها اليوم السبت، في مدينة الأمير هذلول في نجران.

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وأكدت الرابطة على أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير حكم المباراة، بسبب ما تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي، الذي أثر على المدينة وأجزاء واسعة من المنطقة.

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واستنادًا على الفقرة 3 من المادة 14 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة عن موعدها السابق.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري المحلي.