"أصيبوا بالذهول" .. كواليس الأجواء داخل كونجرس الفيفا بعد إعلان فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

كواليس إعلان الفيفا عن فوز السعودية بتنظيم مونديال 2034..

شهدت السعودية، قرارًا تاريخيًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، بإعلان فوز المملكة رسميًا بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، خلال اجتماع الكونجرس الاستثنائي، وذلك بعد حصول الملف السعودي، تحت شعار "معًا. ننمو"، على التقييم الأعلى في تاريخ الملفات المرشحة لتنظيم المونديال، بتقييم 419.8 من 500.

من جانبه، كشف وليد الصيعري، مراسل قنوات SSC، عن الأجواء داخل كونجرس الفيفا، لحظة استعراض الملف السعودي والإعلان عن فوز المملكة بتنظيم كأس العالم، قائلًا "عندما شاهدنا ملفات تقديم الاستضافة، كان الملف السعودي مختلفًا ومميزًا، وشاهدت الذهول في عيون أعضاء الكونجرس، كنت أشعر بالفخر، شاهدنا ملف مونديال 2030 كان تقليديًا، ولكن ملف السعودية 2034، قال عنه جياني إنفانتينو (رئيس الفيفا) بأنه مبتكر".

وأضاف "الملف السعودي قلب كل الموازين، وبعد الإعلان الرسمي، ظهرت بعض الأصوات التي كانت تقلل من قدرة السعودية على استضافة كأس العالم - بمشاركة 49 منتخبًا - بمفردها، ولكن بعد استعراض الملف، تم قطع كل تلك الأصوات، والجميع أشاد به، كما أن الملف استوفى بعض الشروط التي كان يجب عليه استيفاءها قبل 2026، من الجانب الرياضي والاجتماعي والثقافي، السعودية أظهرت ملفها بشكل مميز، والفيفا سعيد باستضافة المملكة".

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وكان الاتحاد الدولي، قد أعلن - أيضًا - عن فوز الملف المشترك لدول المغرب وإسبانيا والبرتغال، بتنظيم كأس العالم 2030، فيما ينتظر أن تشهد نسخة 2034 إقامة البطولة بـ48 منتخبًا في دولة واحدة، لأول مرة، وهي السعودية.

وتابع الصيعري "في ملف 2030، كان هناك بعض الملاحظات على الملف المشترك، وتخوف من البرتغال وإسبانيا، فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، وتم مطالبة البلدين بإيقاف تلك الظاهرة، لتتعهد إسبانيا بأن التنسيق سيكون عن طريقها، أما الملف السعودي 2034، لم تكن هناك أي ملاحظات عليه، والملف يحظى بثقة كبيرة، ونحن نتحدث عن دعم الاتحادين الإنجليزي والألماني، وأيضًا دعم اتحادات قارية لملف المملكة".