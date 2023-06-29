اكتملت الصفقة .. ميسون ماونت إلى مانشستر يونايتد

هدى عزيز
Mason Mount Man Utd GFXGetty/GOAL
انتقالاتماسون ماونتمانشستر يونايتدتشيلسيالدوري الإنجليزي الممتاز

تفاصيل انضمام ماونت إلى مانشستر يونايتد

اقترب ميسون ماونت من الرحيل عن تشيلسي، لبداية صفحة جديدة في الدوري الإنجليزي لكن بقيمص مانشستر يونايتد.

اللاعب الإنجليزي الدولي الذي تتدرج في البلوز منذ كان يتواجد في النادي بعمر السادسة سيرحل هذا الصيف إلى أولد ترافورد.

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فإن الصفقة تمت تقريبًا حيث اتفق الناديين على كافة التفاصيل، ويتبقي الإعلان الرسمي فقط.

وغرد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مانشستر يونايتد يوافق على صفقة بقيمة 60 مليون جنيه استرليني لضم ميسون ماونت من تشيلسي".

يذكر أن ماونت خاض 35 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم مسجلًا ثلاث أهداف وصنع ست آخرين، بينما توج مع البلوز خلال مسيرته التى بدأت بالتصعيد في صيف 2019، بثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

986914 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 33%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
986914 الأصوات

اختيارات المحررين