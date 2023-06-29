اكتملت الصفقة .. ميسون ماونت إلى مانشستر يونايتد

تفاصيل انضمام ماونت إلى مانشستر يونايتد

اقترب ميسون ماونت من الرحيل عن تشيلسي، لبداية صفحة جديدة في الدوري الإنجليزي لكن بقيمص مانشستر يونايتد.

اللاعب الإنجليزي الدولي الذي تتدرج في البلوز منذ كان يتواجد في النادي بعمر السادسة سيرحل هذا الصيف إلى أولد ترافورد.

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فإن الصفقة تمت تقريبًا حيث اتفق الناديين على كافة التفاصيل، ويتبقي الإعلان الرسمي فقط.

وغرد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مانشستر يونايتد يوافق على صفقة بقيمة 60 مليون جنيه استرليني لضم ميسون ماونت من تشيلسي".

يذكر أن ماونت خاض 35 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم مسجلًا ثلاث أهداف وصنع ست آخرين، بينما توج مع البلوز خلال مسيرته التى بدأت بالتصعيد في صيف 2019، بثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.