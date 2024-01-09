اكتشاف أنشيلوتي.. ريال مدريد يجد حلًا سحريًا للعنة الدفاع في البريميرليج

رهان طويل الأمد للملكي

دخل جاراد برانثويت، مدافع إيفرتون، دائرة اهتمامات ريال مدريد، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

ومع تقدم دافيد ألابا وأنطوني روديجير وداني كارفخال في العمر، سيكون برانثويت خيارًا جيدًا للمستقبل، من أجل تأمين خط دفاع الفريق الملكي الذي عانى كثيرًا هذا الموسم بسبب لعنة الإصابات.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بمستوى استثنائي هذا الموسم، حيث كون شراكة مثالية في دفاع التوفيز إلى جانب جيمس تاركوفسكي، ما دفع النادي لتجديد عقده لـ3 سنوات مع خيار التمديد لسنة أخرى.

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ولن يكون برانثويت غريبًا على كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، حيث منحه المدرب الإيطالي فرصة أول ظهور له مع الفريق أثناء تدريبه في إيفرتون، وغالبًا ما تلقى المزيد من رسائل التشجيع من مساعد كارلو وابنه دافيدي.

وقال ديفيد ريفز، وكيل أعمال جاراد برانثويت: "إيفرتون هو من اغتنم فرصة جاراد بالتعاقد معه من كارلايل وهو سعيد بالمشاركة في الفريق واللعب بشكل جيد".

ويريد ريال مدريد، ضم لاعب قلب دفاع في الصيف، حيث يضعون خطط طوارئ من أجل تعافي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا البالغ من العمر 31 عامًا، بعد إصابتهما في الرباط الصليبي الأمامي.